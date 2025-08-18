Продавчині за державну зраду загрожує довічне ув'язення

Співробітники СБУ викрили на Донеччині продавчиню, яка вивідувала позиції українських військ, щоб допомогти росіянам прорватися на Краматорському напрямку. Про це у понеділок, 18 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували жінку через телеграм-канал, у поле зору окупантів вона потрапила завдяки своїм антиукраїнським публікаціям. За завданням російської спецслужби, продавчиня випитувала інформацію у відвідувачів магазину, а також знімала військові колони ЗСУ із вікна свого будинку.

«Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів та логістичних складів ЗСУ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами. Також окупанти сподівалися відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста», – йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила та затримала російську агентку, також українська спецслужба вжила заходів для убезпечення захисників.

Під час обшуку у затриманої виявили мобільний телефон, в якому був чат у месенджері для спілкування з російською ФСБ. Продавчині оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Жінці загрожує довічне ув'язнення, наразі вона перебуває під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, 1 серпня СБУ повідомила про викриття медсестри, яка допомагала російським ДРГ прорватися до Сум.