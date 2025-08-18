При частих переїздах дистанційне навчання дає стабільність учням

В українських умовах учням іноді посеред навчального року доводиться змінювати формат навчання. Це пов’язано з безпековими питаннями, міграцією, зокрема, за кордон. Не всі діти готові навчатися в системі освіти іноземних країн, а хочуть продовжувати навчання в українській школі. Особливо таку тенденцію фіксують серед старшокласників. У таких випадках дедалі частіше учні обирають дистанційний формат навчання. У чому його головні переваги, розповів 24 Канал.

Чому старшокласники виїжджають за кордон?

За статистикою, з України виїжджає багато 16-17-річних школярів. Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла, що діти виїжджають зі своїми сім’ями, зокрема, через безпеку.

Українські педагоги відзначають, що кількість випускників, які навчаються очно, зменшується протягом навчального року. Частина учнів виїжджає за кордон, а поки адаптовуються до життя в іншій країні, переводиться на дистанційне навчання.

Однак багато таких учнів не хочуть втрачати зв’язок з Україною та нашою системою освіти. Чудовим варіантом для них є дистанційна освіта.

У чому переваги дистанційної освіти?

Дистанційна освіта має чимало переваг. Серед основних можна виділити такі:

навчання у безпеці з будь-якої точки світу;

можливість обрати власний темп навчання та скласти індивідуальний графік для себе;

навчання рідною мовою за кордоном;

навички самоосвіти;

допомога кураторів, які пояснюють складні теми;

більше часу на хобі.

Ці переваги відзначили учні, яким довелося змінити місце проживання.

«Так склалися обставини, що довелося виїхати з батьками за кордон. При цьому просто посеред навчального року. Саме завдяки дистанційному формату ці зміни відбулися майже безболісно, без освітніх для мене втрат», – ділиться досвідом старшокласниця Анна, яка зараз за кордоном.

Школяр Артем, який також виїхав з України цього навчального року, зізнається, що дистанційна освіта рятує під час адаптації за кордоном, коли до всього іноземного доводиться звикати поступово.

«Не хотів виїжджати, але батьки наполягали. Тому єдиним хорошим варіантом збереження навчальних досягнень за цей рік і взагалі зв’язку з рідною освітою стало саме дистанційне навчання. Тим паче в "Оптімі" є чимало можливостей соціальної взаємодії з однолітками – це значно полегшує адаптацію після приїзду в іншу країну», – зазначив школяр.

Чому учні обирають дистанційну школу «Оптіма»?

Дистанційна школа «Оптіма» є першою та найбільшою в Україні, вона вже завоювала найвищий рівень довіри серед українських родин в Україні і за кордоном. Учні та їхні батьки виділили головні переваги здобуття освіти у цій школі:

можливість вивчати українську, англійську, польську, французьку, німецьку мови;

великий вибір додаткових занять, гуртків, заходів і курсів;

офіційні документи про освіту єдиного державного зразка України;

професійні вчителі, що забезпечують постійний супровід;

можливість дистанційно здобути американську середню освіту;

уроки «Оптіми» рекомендовані Міністерством освіти України;

міжнародна акредитація та визнання;

якісна підготовка до ЗНО / НМТ.

Учні наголошують, що у школі є програми міжнародної освіти, а також варіанти для оптимального поєднання українського підходу до навчання з освітою в місцевих школах.

Якщо ви хочете ознайомитися з першою дистанційною школою України та її навчальними методиками, можете скористатися безоплатним демодоступом до навчального сайту.