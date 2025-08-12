Розвивальні заняття теж цікаві для школярів

У період канікул школярам, крім відпочинку, не завадить трохи часу присвятити саморозвитку. У вільний час і в зручному форматі можна легко здобути нові навички, які будуть корисними для майбутнього. До прикладу, soft skills, іноземну мову чи базові знання з IT можна опановувати так, щоб це було корисно, цікаво і легко.

Такий набір стане цінним для дитини вже зараз, а в майбутньому посилить шанси для якісної освіти та успішної карʼєри. Яким вмінням та навичкам варто присвятити час на канікулах, коли є більше вільного часу, розповідає 24 Канал.

Які навички корисні для школярів

У наш час важливо опанувати мʼякі навички, вільно спілкуватися іноземною мовою, бути фінансово грамотним. Ось перелік умінь, які будуть корисними для учнів зараз і в майбутньому.

Розвиток soft skills: критичне мислення, фінансова грамотність

Соціально-комунікативні навички допомагають ладнати з людьми, успішно вести переговори і розвиватися як особистість. Комунікабельність, креативне мислення, гнучкість розуму та стресостійкість не лише роблять життя якіснішим та комфортнішим, а й сприяють карʼєрному зростанню.

Програмування (Scratch, Python, веброзробка)

Багато підлітків ще у старших класах задумуються над майбутньою професією в ІТ. Для цього потрібно опановувати компʼютерні науки. Готуватися до вдалого вступу варто ще зі школи. Програмування розвиває логіку та вміння працювати з технологіями. Це – корисні навички у сучасному цифровому світі.

Англійська мова

Знання іноземної мови потрібне скрізь. Англійська є мовою міжнародного спілкування. Тому ті, хто володіють нею, комфортно почуватимуться у подорожах, матимуть великий плюс до резюме для карʼєрного зростання, а також можуть подумати про навчання за кордоном. Вчити іноземну мову можна поступово: від початкового до просунутого рівня.

Фінансова грамотність

Щоб вміло оперувати з грошима, варто опанувати навички фінансової грамотності ще зі шкільного віку. Вони корисні для всіх, адже правильно розпланувати свій бюджет та вміло розпоряджатися інвестиціями – must have у сучасному житті.

Креативні напрями

Графічний дизайн, блогінг, створення відео, SMM та інші креативні напрямки є основою для сучасних професій цифрової галузі. Навіть якщо ви не працюватимете у цій сфері, самі навички стануть у нагоді під час навчання чи для хобі.

Підготовка до школи та до НМТ/ДПА

Якщо дитина готується йти в перший клас, під час літніх канікул можна приділити увагу підготовці до школи. Так вона легше адаптується до нового формату. Якщо ж попереду випускний клас – більше часу приділити підготовці до НМТ чи ДПА.

Щоб відвідувати спеціальні гуртки, не обовʼязково їхати на інший край міста. Можна обрати дистанційний формат навчання, цікаві курси і приділяти цьому заняттю частину вільного часу з будь-якого зручного місця.

Де здобути потрібні навички?

Школярі люблять онлайн-курси з інтерактивними та ігровими елементами, відеоформатом, які цікаві і легкі для сприйняття. Такі курси підготували фахівці Optima Academy. Вони пропонують обрати зручний формат навчання для опанування різних навичок.

Саморозвиток вдало поєднується з відпочинком, відбувається у зручний час у звичному середовищі. Це нагода отримати максимум користі та комплексно підготуватися до майбутнього.

Optima Academy пропонує курси для розвитку і навчання. Тут дитина зможе створити інноваційні проєкти для портфоліо та отримає сертифікат після завершення курсу. Детальніше можна ознайомитися на сайті Optima Academy.