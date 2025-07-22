Здобувати нові знання і навички можна за допомогою гри

Батьки майбутніх першокласників роздумують над підготовкою дітей до школи. У вересні малюки мають легко адаптуватись до навчального процесу та водночас до нового розпорядку дня і дисципліни. 1 вересня має стати радісним святом, а не стресовим днем для шестирічок.

Підготовлені діти легше вливаються у шкільне життя і проходять соціалізацію. Але тут важливо зберегти баланс, щоб не перевантажити дитину новими знаннями та завданнями. Як правильно організувати підготовку до школи, щоб це було у радість, розповідає 24 Канал.

Здобувати нові знання під час гри

Перед новим навчальним роком треба потрохи призвичаювати дитину до нового розпорядку дня, дисципліни та навчального процесу, привчати бути самостійною та відповідальною, вдосконалювати культуру мовлення. Це можна робити в ігровому форматі, без стресу для дитини. Якщо дитина не випускає з рук гаджети, можна використати це захоплення для саморозвитку та підготовки до школи.

Дитина може отримати доступ до цікавої та захопливої програми, розважаючись під час навчальних ігор онлайн. Цим можна займатись навіть під час поїздки чи на відпочинку – вдома, на курорті чи у дорозі. Саме таке захопливе заняття для дітей вже продумали в Optima Kids.

Розваги і навчання в Optima Kids

Optima Kids – це онлайн-заняття, які напрацювали вчителі, фахівці з раннього розвитку, психологи та інші експерти. Вони поєднали інноваційні технології з найкращими світовими практиками, щоб дитина навчалася із задоволенням.

Освітні матеріали відповідають захопленням та інтересам малечі, формують комплексні уявлення про світ. Заняття відповідають віковим особливостям розвитку дітей, вміють утримати їхню увагу, а розвивальні ігри дозволяють вивчати нову інформацію і розвивають памʼять, уважність до деталей, мислення, сприйняття довкілля.

Дитина не лише гратиме в ігри, а й навчатиметься та досліджуватиме нове. Навчатися можна у застосунку та з допомогою YouTube-каналу. Відео захоплюють дітей з першої хвилини. Там є відеоролики, ігри, інтерактивні завдання – нові знання можна отримати у зрозумілому та комфортному форматі.

Багато батьків вже переконалися, що Optima Kids – це цікаве, розвивальне, доступне навчання для дітей. Програма підготовки містить:

200 тематичних занять, які складаються з анімаційних роликів і розвивальних ігор для дітей;

навчальні ігри для дітей онлайн, виконання цікавих завдань;

відкриття ігротеки для розвитку уваги, памʼяті, логічного мислення;

розвиток мовлення та читання, елементарні математичні поняття, пізнання навколишнього світу;

заповнення «Зошита зірок» із цікавими логічними завданнями для закріплення матеріалу.

Влаштуйте своїй дитині цікаву та пізнавальну мандрівку світом знань, яка розвине бажання з радістю починати шкільний етап життя.