У коледжі можна опанувати цінну на ринку праці спеціальність

Вступна кампанія 2025 року – саме у розпалі. Все частіше абітурієнти обирають професійну та фахову передвищу освіту, а не вищу.

Вступити до коледжів в Україні можна після 9 і 11 класу, а також – на основі інших освітніх ступенів. Варіант здобуття освіти у таких закладах є зручним для тих, хто прагне опанувати професію, актуальну для ринку праці, і швидше почати працювати. Суттєвою перевагою є можливість дистанційного навчання: здобувати знання можна у комфортному та безпечному для себе середовищі.

Що треба знати вступникам до коледжів, як подати заяву і який заклад освіти варто обрати, розповідає 24 Канал.

Вступна кампанія до коледжів у 2025 році

Цього року учнів зараховують до коледжів за результатами співбесіди, конкурсу творчих чи фізичних здібностей, а також розгляду мотиваційних листів. Замість самої співбесіди вступник може надати результати НМТ чотирьох останніх років. Якщо вступник ще вагається з вибором спеціальності, можна подати до 15 заяв: 5 – на бюджет та 10 – на контракт.

Заяви вступники подають в особистих електронних кабінетах, які треба зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Документ про попередню освіту необхідно внести до реєстрації першої заяви на відповідній основі вступу.

Заяву заповнюють в електронній формі онлайн. Її розгляне приймальна комісія закладу освіти.

Терміни вступу для школярів

Після 9 класу

Для випускників 9 класів реєстрація особистих електронних кабінетів і завантаження необхідних документів триває від 25 червня до 20 жовтня. Творчі конкурси та співбесіди проведуть від 15 до 23 липня. Зарахування вступників на бюджетну форму навчання відбувається не пізніше 1 серпня, а на контрактну – не пізніше 4 серпня.

Після 11 класу

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження документів стартували 1 липня. Документ про попередню освіту потрібно внести до реєстрації першої заяви на відповідній основі вступу. Абітурієнт може завантажити в електронний кабінет декілька документів про попередню освіту для реєстрації заяв на різних основах вступу.

Реєстрація заяв та документів на вступ стартувала 5 липня, а закінчується:

22 липня о 18:00 – для тих, хто вступає на основі співбесіди або творчого конкурсу (закрито);

2 серпня о 18:00 – для тих, хто вступає на основі результатів НМТ.

Творчі конкурси та співбесіди триватимуть від 23 липня до 1 серпня включно. Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 14 серпня, а на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

Заклади освіти також можуть організувати додатковий набір студентів на контрактну форму навчання до 20 жовтня.

Дистанційний коледж OPTIMA: переваги

Дедалі більше вступників турбуються про те, щоб здобувати якісну освіту у безпечних умовах. Дистанційний формат – ідеальний для таких обставин. До прикладу, дистанційний коледж OPTIMA пропонує актуальні сучасні спеціальності.

Переваги дистанційного коледжу OPTIMA:

студенти отримують актуальні знання, конкурентні компетенції та сучасні навички, які сприяють якнайшвидшому працевлаштуванню молодих спеціалістів;

сучасна освітня платформа доступна 24/7;

професійні небайдужі викладачі, які надають супровід та підтримку студентам;

багаторічний досвід дистанційного навчання та розробки освітнього контенту, зокрема й для закладів вищої освіти;

спеціальності та кваліфікації, актуальні для України, Європи та світу;

прогресивні освітні методики, кросдисциплінарні підходи, професійні вміння та навички;

поєднання теорії та практики.

Дистанційний коледж OPTIMA пропонує зручний формат вступу. Потрібно лише завантажити мотиваційний лист в особистий кабінет, після чого слід узгодити дату і час співбесіди або творчого конкурсу, до прикладу, на спеціальність «Графічний дизайн». Менеджери завжди допоможуть і проконсультують. На конкурсі, який триває 4 години, вступник демонструє свій талант та ідеї.

Кожен охочий може скористатися безоплатним демодоступом коледжу OPTIMA та за 7 днів оцінити переваги навчальних матеріалів закладу освіти. Цей коледж дає можливість навчатися у власному темпі з будь-якого місця світу і здобути фах молодшого бакалавра в успішній професії. Спробуйте навчання в OPTIMA вже зараз.