Випусники дистанційної школи зібралися на шкільний бал

Перша в Україні дистанційна школа «Оптіма» відсвяткувала ювілейний десятий випускний. Свідоцтва про середню освіту отримали понад 3500 випускників, і ця кількість перевищила тогорішній рекорд України «Оптіми» у 2949 атестатів.

Чим запам’ятався учням їхній випускний та в чому секрет «Оптіми», кількість учнів якої щороку збільшується, розповідає 24 Канал.

Історія успіху для кожної дитини

Випускний бал для школярів «Оптіми» традиційно відзначили в КВЦ «Парковий». Випускники фіксували цей пам’ятний день на фотолокаціях, ділилися своїми досягненнями та станцювали прощальний вальс.

На концерті їх розважав співак YAKTAK, який вже другий рік поспіль вітає випускників «Оптіми».

Керівники та викладачі дистанційної школи «Оптіма» привітали учнів із закінченням школи. Директорка Ольга Білодід підкреслила, що випуск 2025 року – надзвичайний.

«Для засновників дистанційної школи "Оптіма" і для колективу дуже важливо створювати історію успіху для кожної дитини, що тут навчається. У нашій дистанційній школі дитина може приділити увагу навчанню, коли їй зручно, коли вона не зайнята тим, що дуже важливо», – зазначила директорка.

Як пройшов ювілейний випускний в «Оптімі»: дивіться відео

Які переваги навчання в «Оптімі»

«Оптіма» є першою й найбільшою дистанційною школою України, де учні навчаються з 1 до 11 класу. Освітній процес відбувається на спеціальній онлайн-платформі, вона доступній у будь-який час доби.

Такий формат навчання є ефективним. Це доводять результати учнів «Оптіми» на НМТ, де вони здобувають високі бали. А дистанційна школа входить в топ якісних закладів освіти. При цьому дистанційне навчання сприяє всебічному розвитку дітей, що підтверджують випускники «Оптіми».

«Це можливість поєднувати навчання з позашкільною діяльністю, як-от волонтерство, та підготовка до іспитів з англійської мови. Адже саме тому, що в нашій школі є можливість вчитися, коли тобі зручно, немає фіксованого графіка, кожен учень може вдало поєднувати своє життя з наукою, але водночас і здобувати якісні знання», – поділилася випускниця «Оптіми» Анна Хоривінська.

У дистанційній школі не тільки дотримуються державних стандартів, але й пропонують європейський підхід до навчального процесу. Освітні програми тут постійно вдосконалюють, щоб кожен предмет був доступним і цікавим.

«Команда "Оптіми" щодня багато працює над тим, щоб розробляти нові освітні технології, а також запроваджувати ті, які вже існують. Це контент, тексти, штучний інтелект, автоматизовані перевірчі роботи. Усе це працює з однією метою – підвищити рівень навчання та запровадити комфортні умови для наших учнів», – пояснив співзасновник дистанційної школи «Оптіма», директор науково-дослідного підрозділу Робертс Вайшла.

Соціалізація учнів дистанційної школи

Хоч навчання в «Оптімі» відбувається і дистанційно, школа приділяє увагу й соціалізації дітей. Випускниця Марія Популевич розповіла про стосунки з однолітками та їхнє спілкування.

«У нас є клуби за інтересами. Наприклад, наразі діють книжковий, ігровий, філософсько-психологічний. І в цих клубах учні мають змогу спілкуватися з однодумцями. Також учителі проводять позакласні активності, зокрема екскурсії, до речі, не тільки Києвом, а й іншими містами», – розповіла випускниця.

Самі учні також створюють клуби, куди потім запрошують й інших школярів. Наприклад, Анна Полегенько створила власну спільноту – книжковий клуб, знайшла однодумців, які теж захоплюються читанням.

«Разом ми створили ціле ком’юніті. Власне, спеціальність я вибрала теж пов’язану з книжками, літературою. Вона дозволить мені продовжити популяризувати книги серед підлітків, серед молоді», – розповіла Анна.

Випускники «Оптіми» об’єднуються в клуб, щоб залишатися частиною спільноти й після випуску.

«Завдяки "Оптімі" я познайомилася з різними талановитими людьми, і я б хотіла залишитися частиною ком’юніті надалі. А клуб випускників – це гарна можливість, тому що можна завести нові знайомства не тільки в Україні, а й за кордоном», – зазначила випускниця Поліна.

Школа фокусується на потребах кожної дитини

В «Оптімі» постійно вдосконалюють методи навчання, але водночас не бояться пробувати нові. Дистанційна школа залучена в експериментальному проєкті МОН змішаного навчання. Засновники школи хочуть надати якісні знання дітям, незалежно від того, де вони перебувають.

За сучасні тренди та сміливі інновації школа отримує міжнародні подяки та премії. «Оптіма» отримала сертифікат Cambridge International School, SIC та міжнародну сертифікацію ICDE.

Великої уваги школа приділяє благодійності: надає стипендії дітям із вразливих категорій та безоплатний доступ до уроків для відновлення навчальних втрат. «Оптіма» дбає про якісну освіту для якомога більшої кількості дітей в комфортному темпі навіть під час війни.