Краще обрати школу для дитини завчасно і виважено

Українські школярі вже розбіглися на літні канікули і насолоджуються відпочинком. Натомість для батьків є час подумати, чи все їх влаштовує в навчальному закладі, а рідним майбутніх першокласників – обрати школу, яка допоможе розвинути в дитині її найкращі якості і дати сильні знання.

Від вибору школи залежать не тільки розвиток інтелектуальних навичок, але й комфорт учнів та саме бажання навчатися. Тож батьки прагнуть підібрати для дитини найкращий заклад освіти. Як не помилитися із вибором школи, на які чинники слід звернути увагу, та чому не варто відкладати цей вибір аж до кінця літа, розповідає 24 Канал.

Що важливо під час вибору школи

Обираючи школу для дитини, слід зважити на такі чинники:

ваше місце проживання;

безпекову ситуацію у регіоні;

ймовірність переїзду в майбутньому;

наявність шкіл неподалік;

наявність місць у школах;

рейтинг та успіхи закладу освіти;

репутацію школи;

навчальні пропозиції та досягнення.

Останні пункти – особливо важливі для того, щоб бути задоволеним вибором і не шкодувати згодом. Варто подумати наперед і про те, чи не доведеться виїжджати за межі свого місця проживання через безпекову ситуацію.

Завчасний вибір школи

Якщо дотягнути із вибором школи аж до серпня, тоді можуть виникнути проблеми з місцями. Щоб, зрештою, не мати обмежений вибір, слід проаналізувати варіанти й можливості вже зараз.

Так дитина матиме достатньо часу на адаптацію. Натомість батькам залишиться більший термін на оформлення документів і проходження всіх процедур. Так можна обрати справді найкращий та найкомфортніший заклад освіти для своєї дитини.

Яку школу обрати

У 10-11 класи приходить навчатися одна кількість дітей, а закінчує їх – зовсім інша. Учні переходять на дистанційний формат навчання. І це зручно зробити навіть посеред навчального року.

Дедалі більше батьків довіряє освіту дітей дистанційній школі «Оптіма». Вона дає не лише переваги, а й пропонує якісну навчальну програму та цікавий формат здобуття освіти. Навчатися можна у зручний для школяра час та у комфортному місці.

Які переваги «Оптіми»

Дистанційна школа приймає на навчання учнів протягом всього року. Але саме у серпні та на початку вересня в «Оптіму», як і в більшості шкіл, надходить найбільше заявок. Тому батькам краще не зволікати до останнього.

Щоб переконатися у зручності дистанційної освіти, дитина може отримати безоплатний демодоступ від школи «Оптіма» і протягом 14 днів ознайомитися з освітніми матеріалами для 1-11 класів, уроками та схемою роботи навчального сайту. Це допоможе остаточно переконатися, що такий формат навчання їй підходить, а батькам – ухвалити виважене рішення із вибором школи.