Петро Димінський досі є підозрюваним у справі смертельної ДТП на Львівщини, вісім років живе за кордоном та формально перебуває у міжнародному розшуку

Бізнесмен Петро Димінський досі є підозрюваним у справі смертельної ДТП на Львівщини, вісім років живе за кордоном та формально перебуває у міжнародному розшуку. Журналісти антикорупційного центру NGL.media дослідили нове життя Димінського, розповіли про нове громадянство та статки від продажу медіахолдингу.

18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, унаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла. Провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ, але це виявилось неправдою. Уже 22 серпня 2017 року Петро Димінський вилетів закордон і з того часу не повертався в Україну.

Бізнесмена оголосили у національний та міжнародний розшук, але це виявилось лише формальністю. У Офісі генпрокурора повідомили NGL.media, що досудове розслідування призупинене, бо підозрюваний перебуває у розшуку.

«Ситуація з міжнародним розшуком Димінського, м’яко кажучи, дивна. Згідно з ухвалами суду, його оголосили у міжнародний розшук майже тоді ж, як і в національний – 15 грудня 2017 року. У той же день, як випливає з відповіді Офісу Генпрокурора, Інтерпол поширив так зване “синє повідомлення”, яке не передбачає негайного затримання чи арешту. Натомість “червоне повідомлення”, що зобов’язує арештувати підозрюваного, Інтерпол публікувати відмовився, а за кілька місяців видалив і “синє повідомлення”», – розповідає NGL.media.

Журналісти-розслідувачі знайшли судову ухвалу, з якої зрозуміли, що в Інтерполі зробили висновок про певні порушення з боку українського правосуддя, в тому числі при ухваленні рішення про заочний арешт Димінського. У 2023 році Інтерпол вдруге відмовив поліції в проханні поширити «червоне повідомлення». Таким чином бізнесмен формально перебуває у розшуку, яким оперує Офіс генпрокурора, але його ніхто не затримуватиме за кордоном.

Хоча у правоохоронців був шанс це зробити. У березні 2019 року Димінський зустрічався з детективами НАБУ в посольстві в Афінах – допит не стосувався справи про смертельну ДТП. НАБУ у відповіді на запит NGL.media стверджує, що за п’ять днів до зустрічі з Димінським попередило про це українську поліцію офіційним листом. У поліції ж наполягають, що дізналися про допит у посольстві лише постфактум.

Життя Димінського за кордоном склалось непогано. Через два місяці після смертельної ДТП він придбав за 280 тис. євро будинок у престижному передмісті Афін, на узбережжі Егейського моря. Така інвестиція дозволила Петру Димінському отримати так звану «Золоту візу» – посвідку резидента країни на п’ять років з правом її поновлення. Журналісти припускають, що у перші роки після втечі з України Димінський мешкав у Греції, принаймні він часто літав з аеропорту в Афінах протягом 2020-2022 років.

Наприкінці 2017 року Петро Димінський також отримав сербське громадянство, що могло б допомогти уникнути екстрадиції в Україну. Із 2022 року бізнесмен часто відвідував Латвію, зокрема жив у курортній Юрмалі біля Риги, але невідомо, чи саме у цій країні осів розшукуваний український бізнесмен.

Компанії Димінського журналісти-розслідувачі пов’язують, зокрема, з енергетичним бізнесом. Спершу його кіпрська фірма давала позики компаніям, які займаються такою діяльністю. Згодом енергетичні компанії у Латвії перейшли під контроль кіпрської фірми Ablemark Limited, засновницею якої є дружина Димінського.

Цікаво також те, що NGL.media встановила вартість продажу медіахолдингу ZIK проросійському нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козак. Ця інформація досі залишалась невідомою. Судячи з даних розслідування, первісна угода була укладена на 165 тис. доларів, але її збільшили до 27,5 млн доларів. Кіпрська компанія Козака придбала за 17,1 тис. євро ще одну кіпрську компанію Димінського, яка була власником українських ТОВ «Західна інформаційна корпорація» (інформаційна агенція ZIK) і «ТРК “Міст ТБ”», якому теж належала частина ліцензій на мовлення телеканалу ZIK.