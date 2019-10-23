Детективи НАБУ могли затримати Димінського в Афінах, але не зробили цього

Петро Димінський уже більше двох років переховується від українського правосуддя за кордоном

Двоє детективів НАБУ провели допит відомого львівського бізнесмена Петра Димінського у приміщенні українського посольства в Афінах, але не затримали його, хоча той уже майже два роки офіційно перебуває розшуку за підозрою у вчиненні смертельного ДТП біля Львова. Про це ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у Вищому антикорупційному суді.

Факт допиту Димінського підтверджується копією протоколу допиту, який є у розпорядженні ZAXID.NET. З цього документу випливає, що 19 березня двоє детективів НАБУ упродовж півтори години допитували Петра Димінського в іншій справі, ініційованій, за словами джерела, самим Димінським для власного збагачення. Бізнесмена у присутності його адвоката допитували у якості свідка у приміщенні посольства України у Греції. Хоча у іншій кримінальній справі – у справі смертельної ДТП – він, як підозрюваний, ще грудні 2017 року був офіційно оголошений спочатку у всеукраїнський розшук, а потім і у міжнародний.

З тексту протоколу також зрозуміло, що НАБУ відоме його точне місцеперебування у Греції.

«Територія українського посольства вважається українською територією, тому детективи НАБУ мали усі підстави затримати Димінського як особу, оголошену у розшук, проте чомусь не зробили цього. Керівництво НАБУ мало б пояснити їхні дії», – стверджує джерело у Вищому антикорупційному суді.

ZAXID.NET надіслав офіційний запит у НАБУ з проханням прокоментувати дії детективів.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що про місцеперебування Димінського у Греції стало відомо зі свідчень представників НАБУ у справі проти Ігоря Насалика.

Нагадаємо, що 18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, унаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла. Провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ, але це виявилось неправдою. За три дні, 22 серпня 2017 року, Петро Димінський виїхав закордон і з того часу не повертався в Україну.

Розвиток «справи Димінського»