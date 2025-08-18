Центр встановлює нові стандарти діагностики та лікування

Якщо медицину називають наукою, тоді офтальмологія – це її тонке та точне мистецтво. Адже мовиться не лише про зір, але й про якість самого життя. Про здатність бачити обличчя рідних, кольори світанку та читати улюблену книгу.

Офтальмологічний центр Дмитра Горячева доводить – технології працюють найкраще тоді, коли за ними стоїть уважне ставлення і глибокий професіоналізм. Центр демонструє, як виглядає сучасна медицина в Україні з новітніми світовими технологіями та доказовою ефективністю на практиці.

Центр надає повний спектр офтальмологічних послуг / Фото Офтальмологічного центру Дмитра Горячева

Перший в Україні діагностичний апарат зі штучним інтелектом. Єдина фундус-камера, що фотографує очне дно на 200 градусів. 3D-хірургічна система космічної точності. І це вже реальність Офтальмологічного центру Дмитра Горячева, де практично щодня пишуться нові правила сучасної офтальмології.

Центр встановлює нові стандарти діагностики та лікування завдяки унікальному обладнанню, аналогів якого немає в Україні. Революційний діагностичний апарат для лазерної корекції зору з використанням штучного інтелекту став першим у своєму роді в країні. Ця технологія не тільки підвищує точність процедур, але й повністю змінює весь підхід до безпеки та ефективності офтальмологічних втручань.

Пацієнти отримують максимальний комфорт протягом усього лікувального процесу / Фото Офтальмологічного центру Дмитра Горячева

Ексклюзивна фундус-камера з широкопольним об'єктивом відкриває нові горизонти діагностики, дозволяючи фотографувати очне дно на 200 градусів. Така можливість забезпечує лікарям найповнішу картину стану пацієнта, що критично важливо для раннього виявлення патологій.

3D-хірургічна система центру гарантує надточність кожного втручання, мінімізуючи ризики та скорочуючи період відновлення. Це означає, що пацієнти отримують не лише кращий результат, але й максимальний комфорт протягом усього лікувального процесу.

«Ми створили центр з найточнішими технологіями, з людяним підходом і командою, яка не боїться навіть складних завдань, що неодноразово було доведено», – пояснює засновник офтальмологічного центру Дмитро Горячев.

У центрі практично щодня пишуться нові правила сучасної офтальмології / Фото Офтальмологічного центру Дмитра Горячева

Центр надає повний спектр офтальмологічних послуг:

профілактичні огляди

лазерна корекція зору

хірургія катаракти

хірургія сітківки та інші послуги

До того ж команда активно розвиває власну мережу, тому, окрім Львова, центр повноцінно працює в Ужгороді, де також функціонує мережа діагностичних філіалів з оптиками. Тут пацієнти можуть отримати консультацію, а також підібрати брендові окуляри.

Дмитро Горячев на конференції / Фото Офтальмологічного центру Дмитра Горячева

Найближчим часом у Львові відкриється новий офтальмологічний центр площею 1600 квадратних метрів із сучасним обладнанням для діагностики та хірургії, зібраним від провідних виробників світу.

Ключова цінність центру – це команда експертів у сфері офтальмології. Вони виступають на міжнародних конференціях, навчають колег, впроваджують інноваційні методики та беруться за випадки, де інші вже не бачать шансів.

Зір – мистецтво бачити непомітне. І допомагати в цьому – пристрасть команди Офтальмологічного центру Дмитра Горячева.

Звертайтесь за адресою: м. Львів, вулиця Переяславська, 6а.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.