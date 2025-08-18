Минулого тижня ковід лабораторно підтверджено у 192 хворих, позаминулого - у 38

У Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває понад 70 хворих з ковідом. Серед пацієнтів 50 дітей і 24 дорослих. Серед хворих є діти, яким всього один-два місяці. Один дорослий у реанімації. Із 24 дорослих пацієнтів лише один був вакцинований.

На Львівщині кількість хворих з коронавірусом зростає. Як повідомив ZAXID.NET медичний директор лікарні Андрій Орфін, зараз на лікуванні перебуває 50 дітей і 24 дорослі. Серед дорослих є такі, які захворіли на ковід другий, третій раз, а дехто і четвертий.

«Один дорослий у реанімації. Є серед хворих вагітна жінка. Їхній стан важкий і середньої важкості. Дехто з пацієнтів захворів на ковід втретє і вчетверте. Серед них лише один пацієнт був вакцинований від коронавірусу», – каже Андрій Орфін.

Серед хворий дітей багато дітей до року. Деяким всього місяць-півтора. Вони поступили до лікарні з високою температурою, 39-40 градусів, кашлем, у деяких були кишкові прояви.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю у профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванчеко повідомила, що на Львівщині захворюваність на коронавірус зростає. За минулий тиждень лабораторно підтверджено 192 випадки, серед хворих 45 дітей. 49 пацієнтів госпіталізовано. Позаминулого тижня таких хворих було 38, з них 9 госпіталізовані. Зростає кількість хворих і на ГРЗ: 3945 проти 3919 за попередній тиждень.