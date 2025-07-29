Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити ін'єкційний препарат для профілактики ВІЛ. Його мають вводити двічі на рік як ін’єкцію. Науковці вважають, що ці ліки можуть допомогти зупинити передачу вірусу, повідомило Associated Press.

Регулятор ЄС у сфері лікарських засобів заявив, що ленакапавір, який продається в Європі під назвою Yeztuo, є «високоефективним» і «має важливий інтерес для громадського здоров'я». Після того, як рекомендації регулятора будуть прийняті Європейською комісією, дозвіл набуде чинності у всіх 27 країнах-членах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні.

Торік дослідження показали, що ленакапавір, який вже використовується для лікування людей з ВІЛ, був майже на 100% ефективним у зупинці передачі вірусу як у жінок, так і у чоловіків. Виконавча директорка Агентства ООН з питань СНІДу Вінні Б'яніма заявила, що препарат «може змінити траєкторію епідемії ВІЛ», якщо він буде доступний усім, хто його потребує.

У червні Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США дозволило ленакапавір для профілактики ВІЛ, а ВООЗ рекомендувала країнам пропонувати цей препарат як додатковий варіант для людей з групи ризику зараження вірусом.

Препарат мають вводити як ін’єкцію двічі на рік для профілактики ВІЛ. Він надає захист від вірусу на шість місяців і має найбільш тривалий ефект, тоді як інші уколи потрібно вводити раз на два місяці або щодня пити таблетки.

Утім, критики висловили занепокоєння, що ленакапавір може бути недостатньо широко доступним, щоб зупинити глобальні спалахи ВІЛ. Фармацевтична компанія Gilead заявила, що дозволить продаж дешевих генеричних версій у 120 бідних країнах з високим рівнем ВІЛ – переважно в Африці, Південно-Східній Азії та Карибському басейні. Та це виключило майже всю Латинську Америку, де показники набагато нижчі, але активно зростають. І це викликає занепокоєння, що світ втрачає вирішальну можливість зупинити хворобу.