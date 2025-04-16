Формування Національного каталогу цін розпочнеться вже у квітні

В Україні запроваджують національний каталог та реферування цін на ліки. Формування Національного каталогу цін розпочнеться вже у квітні. Такий підхід дозволить врегулювати оптово-відпускні ціни на ліки українського й іноземного виробництва, повідомило 16 квітня МОЗ України.

«Це означає, що виробники та імпортери обов’язково декларуватимуть граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін, який стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення, допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін і забезпечить прозорість закупівель ліків», – кажуть у МОЗ.

Також запускається система реферування цін – розрахунок граничних цін на ліки, базуючись на цінах аналогічних препаратів у референтних країнах Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія тощо). Це, на думку МОЗ, дозволить врегулювати оптово-відпускні ціни на ліки українського й іноземного виробництва.

Декларуванню підлягатимуть ціни на ліки з Національного переліку основних лікарських засобів, рецептурні/безрецептурні препарати, не внесені до Нацпереліку.

Формування Національного каталогу цін розпочнеться вже у квітні, його регулярно оновлюватимуть.