До переліку ліків і медвиробів, які купують за державні кошти, додали стент-системи для імплантації при аневризмі аортирозширили

Уряд розширив перелік ліків, медичних виробів та допоміжних засобів, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду у вівторок, 18 березня, повідомило МОЗ України.

З-поміж іншого у 2025 році за державні кошти будуть закуплені:

cтент-системи для імплантації при аневризмі грудної аорти (TEVAR);

cтент-системи для імплантації при аневризмі черевної аорти (EVAR).

Закупівля стент-систем для імплантації при аневризмі грудної та черевної аорти сприятиме впровадженню сучасних методів лікування серцево-судинних захворювань.

«Ці стент-системи дозволять ширше впроваджувати сучасні малоінвазивні методи лікування серцево-судинних захворювань. Ендоваскулярне протезування сьогодні є одним із найбільш передових, безпечних і результативних способів лікування аневризм аорти. Методика дає змогу значно знизити обсяг хірургічного втручання, мінімізувати ризики ускладнень, скоротити термін реабілітації та суттєво зменшити ймовірність передчасної смерті», – кажуть у МОЗ.

Цього року також буде змінений механізм фінансування та закупівлі вакцини для профілактики туберкульозу та алотрансплантатів шкіри. Відтепер їх буде закуповувати державне підприємство «Медичні закупівлі України».