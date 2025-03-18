Уряд розширив перелік ліків та медвиробів, які закуповують за кошти держбюджету
Уряд розширив перелік ліків, медичних виробів та допоміжних засобів, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду у вівторок, 18 березня, повідомило МОЗ України.
З-поміж іншого у 2025 році за державні кошти будуть закуплені:
- cтент-системи для імплантації при аневризмі грудної аорти (TEVAR);
- cтент-системи для імплантації при аневризмі черевної аорти (EVAR).
Закупівля стент-систем для імплантації при аневризмі грудної та черевної аорти сприятиме впровадженню сучасних методів лікування серцево-судинних захворювань.
«Ці стент-системи дозволять ширше впроваджувати сучасні малоінвазивні методи лікування серцево-судинних захворювань. Ендоваскулярне протезування сьогодні є одним із найбільш передових, безпечних і результативних способів лікування аневризм аорти. Методика дає змогу значно знизити обсяг хірургічного втручання, мінімізувати ризики ускладнень, скоротити термін реабілітації та суттєво зменшити ймовірність передчасної смерті», – кажуть у МОЗ.
Цього року також буде змінений механізм фінансування та закупівлі вакцини для профілактики туберкульозу та алотрансплантатів шкіри. Відтепер їх буде закуповувати державне підприємство «Медичні закупівлі України».