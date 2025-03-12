З допомогою цього мікроскопа вже успішно провели три складні операції

Лікарі львівської лікарні св. Луки першими в Україні рятуватимуть пацієнтів за допомогою нейрохірургічного мікроскопа, що підсвічує пухлини зеленим кольором. Наразі єдину на всю країну нейрохірургічну платформу з цифровою візуалізацією – Arveo 8 GLOW 400 – отримав Центр Unbroken на базі лікарні св. Луки завдяки допомозі Сітібанку.

Інноваційний апарат відкриває принципово нові можливості у лікуванні пацієнтів з онкологією, судинними патологіями, травмами хребта та мозку, повідомили у медзакладі.

Arveo 8 дає змогу кардинально поліпшити допомогу пацієнтам із гліомами – найбільш поширеними первинними пухлинами головного мозку. Оскільки гліома не має чітких меж, її складно повністю видалити, що часто призводить до рецидивів. Arveo 8 має спеціальні флуоресцентні лампи, які разом із контрастом підсвічують пухлину зеленим кольором. Завдяки цьому нейрохірург чітко бачить межі пухлини і може радикально її видалити.

Ця платформа має ще одну унікальну опцію – ангіопрограму для відкритих операцій на судинах. Наприклад, коли хірург кліпує аневризму, він може прямо під час втручання ввести пацієнту контраст та перевірити, чи не потрапляє кров у патологічно розширену ділянку судини. Це допомагає убезпечити пацієнта від ризиків: розриву аневризми або повторного втручання. Завдяки Arveo 8 хірург може просто в операційній лише за 2-3 хв перевірити чи все виконано ідеально та відразу виправити дефект, якщо це потрібно.

Arveo 8 також допоможе у лікуванні осколкових поранень наших захисників. Апарат має потужну оптику, що дозволяє точно бачити розташування уламків під різними кутами. Це дає змогу хірургам видаляти осколки максимально безпечно для нервових структур пацієнта.

«На початку минулого тижня ми ввели мікроскоп в експлуатацію. За цей час провели вже три втручання: у двох пацієнтів із пухлинами головного мозку та в одного – з патологією хребта. Усі вони пройшли успішно. Задоволені як пацієнти, так і команда нейрохірургів», – каже завідувач відділення нейрохірургії Остап Грищук.

Попереду нові операції, під час яких новий нейрохірургічний мікроскоп допоможе рятувати життя у найскладніших випадках.