Усе найважче у 18-річної Оленки вже позаду

Спеціалісти двох львівських лікарень – св. Миколая і св. Пантелеймона – врятували 18-річну мешканку Харкова, у якої діагностували рідкісну пухлину: шванному або невриному спинного мозку. Такі пухлини зустрічаються лише в однієї людини з понад 300 тисяч. У дівчини шваннома оповила весь спинномозковий канал та проросла в малий таз.

Олена Шишкіна з дитинства страждала від болю у м'язах. Лікарі казали, що це через заняття танцями. З роками біль посилювався, а медики все ще розводили руками. Дівчина каже, що кожної ночі їй здавалося, що вона помирає. Біль був настільки сильний, що вона втрачала свідомість. Спати могла лише в положенні 45 градусів, повідомили у медзакладі.

Лікарі нарешті встановили діагноз, чим ошелешили всю родину. В Олени виявили рідкісну пухлину – шванному або невриному спинного мозку. Вона проростає з нервової тканини і зустрічається лише в однієї людини на понад 300 тисяч. У Олени шваннома оповила весь спинномозковий канал та проросла в малий таз.

Рідні дівчини довго шукали лікарів, які б могли видалити пухлину і при цьому зберегти статеві органи. Так вони потрапили до Львова. Мультидисциплінарна команда спеціалістів вирішила оперувати пацієнтку у два етапи в двох лікарнях: дитячій та дорослій.

Спершу дитячі нейрохірурги видалили ту частину пухлини, яка прилягала до спинного мозку та нервових закінчень. Вони працювали під мікроскопом та прискіпливим інтраопераційним нейрофізіологічним моніторингом і обережно відсікали новоутвір. Ця операція тривала 15 годин і була найдовшою в історії відділення.

Коли Олена відновилась після першої операції, хірурги лікарні св.Святого Пантелеймона взялися за видалення шванноми із заочеревинного простору.

«Перед нами був виклик – допомогти юній дівчинці і не пошкодити органи малого тазу: сечовий міхур, матку, пряму кишку та сечоводи. Ми працювали двома бригадами: хірурги та урологи. Втручання було надважке. Складність полягала ще й у тому, що вздовж пухлини пролягали найбільші в організмі судини. Була висока ймовірність кровотечі. Але нам вдалося цього уникнути. Далі свою частину операції виконали урологи на чолі з завідувачем Володимиром Дмитрівим. Спільними зусиллями нам вдалося забрати пухлинний процес на 99% без пошкодження органів малого тазу», — каже керівник Центру хірургії та онкології лікарні св. Пантелеймона Андрій Гоцуленко.

Дівчина вже ходить і у майбутньому, кажуть у лікарні, зможе народити дітей.