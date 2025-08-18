Митники виявили підакцизний товар: 7500 одноразових електронних сигарет Elf Bar, а також 500 флаконів з рідинами для вейпів

На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» львівські митники зупинили вантажівку із електронними сигаретами на понад 2,8 млн грн.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці за 18 серпня, у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» приїхала вантажівка, якою керував 39-річний житель Львівщини. Згідно з документами, він перевозив збірний вантаж.

Однак, під час огляду митники виявили підакцизний товар: 7500 одноразових електронних сигарет Elf Bar, а також 500 флаконів з рідинами для вейпів тієї ж торгової марки. Приблизна вартість вилучених товарів становить понад 2,8 млн гривень. За цим фактом складено протокол відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Митники також повідомили Бюро економічної безпеки (БЕБ) про цей факт, оскільки є ознаки кримінального злочину, передбаченого ст.204 ККУ (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).