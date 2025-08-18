Троє чоловіків чистили одну з цистерн підприємства

Причиною загибелі трьох працівників на Мишковицькому спиртзаводі біля Тернополя стало удушення сумішшю газів та відсутність кисню в цистерні. Про це ZAXID.NET розповіли в поліції області. Судово-медична експертиза тривала майже три місяці.

Інцидент із загибеллю трьох чоловіків стався наприкінці травня 2025 року в селі Мишковичі. На місцевому спиртзаводі під час робіт в одній із цистерн загинули троє працівників. За свідченнями очевидців, спочатку в цистерну спустився один чоловік, коли йому стало зле – за ним спустився ще один працівник, який теж знепритомнів, після чого на їх порятунок спустився третій чоловік. Усі троє загинули.

Під час розслідування спеціалісти взяли проби повітря з цистерни, щоб визначити, що стало причиною смерті. За інформацією ДСНС, перевищень небезпечних речовин у повітрі виявлено не було, повідомили в «Суспільне.Тернопіль». Староста села Мишковичі Іван Пастух розповів ZAXID.NET, що всі загиблі – жителі села. Поліцейські з’ясували, що чоловікам було 42, 43 та 50 років.

За фактом загибелі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до 8 років з позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Також окреме розслідування випадку загибелі трьох працівників на спиртзаводі проводять в управлінні інспекційної діяльності в Тернопільській області Південно-західного міжрегіонального управління Держпраці. Після висновку фахівців встановлять, хто саме мав відповідати за безпеку праці під час проведення очищення цистерни і чи загиблим працівникам проводили інструктаж, а також чи мали вони необхідне обладнання, щоб запобігти нещасному випадку.

Додамо, що 15 серпня трагедія сталася і на Буковині. У селі Чуньків Чернівецького району загинули троє чоловіків, які виконували роботи з очищення одного з місцевих колодязів. Рятувальники дістали тіла 54-річного, 28-річного та 31-річного чоловіків, які померли за невстановлених обставин. Поліція порушила кримінальну справу і наразі тривають експертизи, щоб встановити, від чого саме померли люди.