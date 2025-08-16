Тіла чоловіків дістали за допомогою спецспорядження

У п’ятницю, 15 серпня, у Чернівецькій області загинули троє чоловіків, які виконували роботи з очищення одного з місцевих колодязів. Рятувальники дістали тіла 54-річного, 28-річного та 31-річного чоловіків, які померли за невстановлених обставин, повідомили у суботу, 16 серпня, у пресслужбі ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

За даними рятувальників, 15 серпня у селі Чуньків Чернівецького району троє чоловіків, які виконували очисні роботи в колодязі приватного домогосподарства та опустилися на його дно, перестали подавати ознаки життя. Очевидці події викликали ДСНС.

«Рятувальники за допомогою мотузки та спеціального спорядження спустилися в колодязь та дістали тіла 1971, 1997 та 1994 років народження. Попри всі намагання медиків та проведені реанімаційні дії врятувати чоловіків не вдалося», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наразі тіла загиблих чоловіків передали правоохоронцям для встановлення причин їхньої смерті.