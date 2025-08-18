Рональд Ронделл знявся для обкладинки альбому Pink Floyd Wish You Were Here

У США помер голлівудський каскадер та актор Рональд Ронделл-молодший, якого підпалили для фото обкладинки культового альбому рок-гурту Pink Floyd Wish You Were Here. Про це пише BBC.

Зазначається, що Рональд Ронделл помер 12 серпня в будинку для літніх людей у віці 88 років. У нього залишилися дружина та син. Інший його син, Рейд, також був каскадером і загинув під час виконання трюку на вертольоті для телесеріалу «Повітряний вовк» у 1985 році.

Актор і каскадер народився в Каліфорнії 1937 року. Першу акторську роль отримав іще підлітком на початку 1950-х. Згодом він також почав зніматися як каскадер.

Одним із найвідоміших його трюків став стрибок зі стовпа у вогні, що падав у пригодницькому фільмі 1963 року «Королі сонця». Пізніше Ронделл працював координатором трюків, зокрема у фільмі «Бетмен і Робін».

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Впізнаваність йому принесла фотографія для обкладинки альбому Pink Floyd 1975 року Wish You Were Here. На ній він тисне руку іншому каскадерові, тоді, як костюм на ньому горить.

Фотограф Обрі Пауелл, який зробив цю фотографію, розповідав, що Ронделл спочатку не хотів виконувати трюк і вважав його небезпечнішим за будь-яку іншу екшн-сцену. За його словами, костюм і перука каскадера були покриті вогнезахисним матеріалом, а він сам – захисним гелем.

Під час 15-ї спроби зробити фото вітер змінив напрямок і підпалив обличчя Ронделла, через що він втратив брову та частину вусів.