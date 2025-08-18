У Львові відбудеться трибʼют-шоу

23 серпня на сцені Malevich Concert Arena у Львові прозвучать найвідоміші композиції Оззі Осборна та Black Sabbath у межах великого Ozzy Osbourne Tribute Show. Це подія, що поєднає музику, атмосферу і шану до одного з найвпливовіших рок-виконавців ХХ століття, повідомили організатори VINIL concert agency та OlegArt production.

Оззі Осборн – культовий фронтмен Black Sabbath, артист, що став символом цілої епохи. Його внесок у розвиток хеві-металу важко переоцінити. Шоу у Львові – це не лише музичне дійство, а й спроба передати дух і силу виступів, які десятиліттями надихали фанатів у всьому світі.

Програма включатиме найкращі хіти як сольного репертуару Осборна, так і класичні треки Black Sabbath. Живе виконання, професійне звучання та візуальний супровід створять атмосферу справжнього рок-концерту світового рівня.

Організатори запрошують всіх, хто виріс на музиці Осборна або тільки відкриває для себе світ важкого року, приєднатися до вечора, сповненого легендарного звучання та глибокої музичної емоції.

Подія відбудеться 23 серпня о 19:00 у Malevich Concert Arena, Львів Квитки можна придбати тут.