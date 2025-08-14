Стіл для реставрації, який заспонсорували міжнародні партнери

У Львові розпочали роботу над створенням сучасного реставраційного центру для збереження та відновлення музейних цінностей, зокрема тих, що евакуювали з прифронтових регіонів України. Центр облаштують на базі Історико-краєзнавчого музею. Про це повідомила Львівська обласна рада.

Як уточнили ZAXID.NET в обласній раді, музейники ще радяться, де саме облаштувати реставраційний центр. Планується, що він буде працювати у винниківському музеї або в одній з філій. Площа центру перевищуватиме 700 м², його обладнають лабораторіями, клімат-контролем, системою водопостачання та водовідведення, а також створять умови для заїзду вантажного транспорту. Тут зможуть паралельно реставрувати експонати з металу, скла, кераміки, тканин, паперу та живопису.

Планується, що проєкт охопить сім областей України, а партнерами можуть стати до 30 установ. Орієнтовний бюджет – 3-5 млн євро. Ініціативу підтримали на міжнародній конференції за участі керівників українських музеїв у Києві, представників провідних європейських та міжнародних інституцій.

У попередні роки закордонні партнери доставили до Львова три сучасні реставраційні столи вартістю 35 тис. євро кожен. Два з них передали навчальним закладам, а третій готують для нового центру.

За інформацією ЛОР, у 2022-2025 роках за сприяння уряду Німеччини, Центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Center) та ГС «Західноукраїнська спілка музеїв» понад 450 українських музейних установ отримали обладнання для зберігання експонатів та живлення: осушувачі, зволожувачі, реставраційні матеріали, генератори, комп’ютери, спеціалізований одяг тощо. Евакуація музейних цінностей із зони бойових дій триває. За даними музейників, вже вдалося вивезти близько 546 тис. предметів із 63 закладів культури.

«Росіяни не лише вбивають, але й грабують музеї, вивозячи унікальні експонати, які потім видають за свої. Тому збереження української ідентичності – стратегічне питання. Україна вже врятувала більшість музейних колекцій із найнебезпечніших регіонів. Але без спеціального простору, де їх можна якісно зберігати та реставрувати – тільки половина роботи. Тому ініціюємо створення потужного реставраційного центру, а також думаємо над створенням евакуаційного центру для тих колег, хто ще не встиг вивезти безцінні колекції в безпечні місця», – наголосив директор Історико-краєзнавчого музею Ігор Тимець.

Як додала директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОВА Олена Василько, створення центру дозволить централізувати процес і налагодити системну співпрацю з іноземними донорами. «Це питання розглянули на засіданні комісії Львівської обласної ради з питань комунального майна в контексті можливої реорганізації одного з комунальних закладів під цей фонд, його підтримали», – зазначила Олена Василько.

«Це буде не просто майстерня, а науково-дослідний хаб – з лабораторіями, обміном досвідом, навчанням. У нас є талант і технології – залишилося облаштувати майданчик для спільної роботи», – прокоментував ректор ЛНАМ Василь Косів.

Нагадаємо, на базі Львівської академії мистецтв створять Школу реставрації, де готуватимуть фахівців з відновлення виробів з металу, дерева і ліпнини. Цей заклад готуватиме кадри для майбутнього реставраційного центру.