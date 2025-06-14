Навчання розраховане на ремісників, які хочуть підвищити свою кваліфікацію

У Львівській національній академії мистецтв розпочне роботу перша в Україні сертифікована програма для майстрів по дереву, металу та ліпнині – Школа реставрації. Навчання стартує 1 вересня і триватиме 2 роки. Освітній процес проходитиме офлайн, але таким чином, що його можна буде поєднувати з роботою: тричі на рік по чотири тижні. Реєстрацію на навчання вже відкрили, повідомили у ЛМР.

Ректор ЛНАМ Василь Косів зазначив, що в Україні поки відсутні спеціалізовані освітні програми неформальної освіти для підготовки майстрів-реставраторів. Тому нестача фахівців, які вміють працювати з історичними фасадами, вікнами чи кованими елементами, доволі відчутна. Школа реставрації має закрити цю прогалину.

«Ми розуміємо, який великий ринок праці по всій Україні – і яка гостра потреба у фахівцях. Тому цей проєкт має два аспекти: безпосередня підготовка реставраторів і впровадження першої в Україні програми неформальної освіти для ремісників з видачею сертифікатів, що визнаватимуться державою», – наголосив ректор ЛНАМ Василь Косів.

У Школі реставрації викладатимуть українські і німецькі експерти з багаторічним практичним досвідом. Студенти здобудуть знання про технічні методи реставрації, а також практичні навички управління проєктами, правового супроводу та стратегічного планування. Випускники отримають кваліфікацію для роботи на об’єктах культурної спадщини.

«Школа розрахована на тих, хто вже має досвід роботи з деревом, металом чи ліпниною й хоче підвищити свою кваліфікацію та отримати офіційний статус реставратора. Зокрема, вона буде корисна ремісникам, які давно працюють у сфері збереження архітектури, але досі не мали можливості здобути спеціалізовану освіту», – пише ЛМР.

Програму напрацювали у партнерстві з Фондом ім. Ебергарда Шьока (Німеччина), ЮНЕСКО та Львівською міською радою, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Охочим навчатися слід заповнити реєстраційну форму тут. Детальнішу інформацію про навчальну програму, умови вступу та оплату можна знайти на сайті.