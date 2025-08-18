Спекулянткою виявилася 35-річна львів'янка

Поліцейські склали адміністративний протокол на 35-річну львів’янку, яка торгувала синьо-жовтими стрічками біля головного залізничного вокзалу Львова.

Як повідомили в понеділок, 18 серпня, у поліції Львівщини, 17 серпня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про жінку, яка торгувала патріотичною символікою на площі Двірцевій у Львові.

Того ж дня дільничний офіцер поліції Львівського райуправління поліції №2 склав на 35-річну правопорушницю, мешканку Львова, адміністративний протокол за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ч.1 ст.160 КУпАП). Торговці загрожує штраф у розмірі від 17 до 119 грн з конфіскацією предметів торгівлі.

У березні поліцейські склали адміністративний протокол на 18-річну киянку, яка видурювала гроші в перехожих у центрі Львова, пропонуючи синьо-жовті стрічки.

Раніше вже повідомлялося, що в такий спосіб у перехожих виманюють гроші, зокрема, під приводом допомоги на ЗСУ, а насправді надходження витрачають на власні потреби. Заробітки одного такого торговця можуть сягати кілька тисяч гривень у день.