Російськомовна дівчина заробляла на продажу синьо-жовтих стрічок у центрі Львова

Поліцейські склали адміністративний протокол на 18-річну киянку, яка видурювала гроші в перехожих у центрі Львова, пропонуючи синьо-жовті стрічки.

Днями керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко повідомив, що звернувся в поліцію через те, що в центрі міста знову з’явилися спекулянти синьо-жовтими стрічками. Раніше вже повідомлялося, що в такий спосіб у перехожих виманюють гроші, зокрема, під приводом допомоги на ЗСУ, а насправді надходження витрачають на власні потреби. Заробітки одного такого торговця можуть сягати кілька тисяч гривень у день.

«Спекулянти патріотизмом знову на площі Ринок. Після кількох місяців перерви огидний бізнес зі синьо-жовтими стрічками знову повернувся», – повідомив Євген Бойко.

За його словами, «російськомовні дівчата у найнахабніший спосіб вимагають від перехожих гроші за синьо-жовті стрічки, заробляючи на щирості й довірливості львівʼян і гостей міста чималі кошти».

У поліції Львівщини зреагували на звернення посадовця мерії.

«Поліцейські встановили особу дівчини. Це 18-річна киянка, яка тимчасово проживає у Львові. На неї склали адмінпротокол за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160 КУпАП)», – розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини. Дівчині загрожує штраф у розмірі від 102 до 255 грн.