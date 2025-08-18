Працівниці ТЦК на Закарпатті винесли вирок за хабар при оформленні відстрочки
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовій ТЦК за хабар від дружини військовозобов’язаного. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором та має сплатити 85 тис. грн штрафу за кримінальне правопорушення.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, у грудні 2024 року до одного з ТЦК на Закарпатті військовозобов’язаний чоловік подав документи для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації – на його утриманні перебуває батько із другою групою інвалідності. Надалі дружина військовозобов’язаного звернулась у ТЦК, щоб дізнатись результат розгляду документів. Їй повідомили, що чоловіку потрібно долучити ще один документ.
Під час розмови з працівником ТЦК до них підійшла Олена В., яка є командиркою відділення охорони ТЦК, і жінки обмінялись номерами телефонів. У березні 2025 року Олена В. повідомила дружину військовозобов’язаного, що відстрочка уже готова і потрібно заплатити 2000 доларів. Жінка звернулась із заявою до правоохоронців та діяла під їхнім контролем. Частину грошей дружина військовозобов’язаного перерахувала на банківський рахунок працівниці ТЦК, а іншу передала у валюті (1600 імітаційних доларів).
Щодо Олени В. порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 КК України (отримання хабаря за вплив на прийняття рішення). Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.
Цю справу розглянула суддя Оксана Плечищева, яка визнала працівницю ТЦК винною у кримінальному правопорушенні, призначивши узгоджене покарання – 85 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.