Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовій ТЦК за хабар від дружини військовозобов’язаного. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором та має сплатити 85 тис. грн штрафу за кримінальне правопорушення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, у грудні 2024 року до одного з ТЦК на Закарпатті військовозобов’язаний чоловік подав документи для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації – на його утриманні перебуває батько із другою групою інвалідності. Надалі дружина військовозобов’язаного звернулась у ТЦК, щоб дізнатись результат розгляду документів. Їй повідомили, що чоловіку потрібно долучити ще один документ.

Під час розмови з працівником ТЦК до них підійшла Олена В., яка є командиркою відділення охорони ТЦК, і жінки обмінялись номерами телефонів. У березні 2025 року Олена В. повідомила дружину військовозобов’язаного, що відстрочка уже готова і потрібно заплатити 2000 доларів. Жінка звернулась із заявою до правоохоронців та діяла під їхнім контролем. Частину грошей дружина військовозобов’язаного перерахувала на банківський рахунок працівниці ТЦК, а іншу передала у валюті (1600 імітаційних доларів).

Щодо Олени В. порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 КК України (отримання хабаря за вплив на прийняття рішення). Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Цю справу розглянула суддя Оксана Плечищева, яка визнала працівницю ТЦК винною у кримінальному правопорушенні, призначивши узгоджене покарання – 85 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.