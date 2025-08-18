Водій, не впоравшись з керуванням виїхав на узбіччя дороги

У неділю, 17 серпня, на Львівщині у ДТП загинув 34-річний мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 05:30 у Бродах. 34-річний мешканець села Корсів, керуючи мотоциклом Suzuki GT 500, не впоравшись з керуванням виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся зі стовбуром дерева. Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці події.

Pа фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

