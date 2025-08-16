Водіїв просять об'їжджати ділянку, адже через ДТП заблокований міст

В суботу, 16 червня, на трасі «Львів - Краківець» сталася смертельна ДТП з вантажівкою і легковиком. Поліція перекрила рух на місці аварії. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

ДТП сталася на розвʼязці Рясна-Руська – Рясне, що на автодорозі М-10 «Львів – Краковець» на мості. Зіткнулася вантажівка MAN і Fiat Doblo, 24-річна пасажирка якого загинула, повідомляє Lviv.media з посиланням на патрульну поліцію.

Міст на розвʼязці Рясна-Руська – Рясне перекрили, водіїв просять об’їжджати цю ділянку. Деталі ДТП з’ясовують.

В аварії загинула 24-річна жінка (фото патрульної поліції)

У патрульній поліції також повідомили, що за минулу добу на Львівщині в ДТП травмувалися 15 людей у 12-ти ДТП, троє – загинули.