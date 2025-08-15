У п’ятницю, 15 серпня, у Львові сталася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі поліції Львівської області. Рідні загиблого чоловіка шукають свідків.

За даними правоохоронців, ДТП трапилася близько 18:20 на вул. Княгині Ольги. Повідомлення надійшло від очевидця. За попередньою інформацією, наїзд на пішохода здійснив 25-річний водій автомобіля Volkswagen. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Фото із Telegram-каналу «Труха»

На опублікованих у соцмережах фото видно, що ДТП трапилася біля пішохідних переходів.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Особу загиблого пішохода встановлюють, орієнтовно йому було 50 років.

Рідні загиблого чоловіка шукають свідків ДТП. Очевидці можуть повідомляти інформацію за номерами телефонів: 099 506 65 34; 096 201 67 75.