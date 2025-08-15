ДТП трапилась на вул. Франка в Самборі

У Самборі водій автомобіля Citroёn наїхав на 11-річного хлопчика. З травмами його госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась ввечері, 14 серпня, на вулиці Франка у Самборі. 55-річний львівʼянин за кермом автомобіля Citroen Jumpy наїхав на 11-річного місцевого мешканця. З травмами хлопчика госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.