На автодорозі Жидачів – Ходорів у середу, 13 серпня, 17-річний водій за кермом Mercedes-Benz зіткнувся із Seat Altea XL, яким керував 31-річний водій. ДТП сталася о 20:00 поблизу села Іванівці. Пресслужба поліції Львівської області повідомила, що від отриманих травм загинули 15-річна дівчина та 18-річний хлопець. Вони були пасажирами Mercedes-Benz.

Разом з водієм в Mercedes-Benz перебували шестеро підлітків. «Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажири Mercedes-Benz, 15-річна дівчина та 18-річний чоловік (обоє мешканці Стрийського району) загинули на місці події. Ще троє пасажирів Mercedes-Benz, 15-річний та двоє 17-річних жителів району, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували», – повідомили в поліції.

Аварія сталася ввечері 13 серпня. Фото поліції

Слідчі, які займають розслідуванням злочинів, вчинених дітьми, відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 3 ст. 286 ККУ). Винуватцеві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років. Поліцейські затримали 17-річного хлопця, який був за кермом.