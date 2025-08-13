Аварія сталася в селі Криве біля Скалата

На Тернопільщині водій вантажного мікроавтобуса отримав три роки позбавлення волі за те, що в сутінках не помітив пішохода і наїхав на нього. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Під час розслідування поліцейські встановили, що загиблий переходив дорогу у недозволеному місці та був п’яний. Однак суд врахував те, що обвинувачений Дмитро Скопецький мав можливість зреагувати і вчасно зупинити автомобіль, але не зробив цього.

Смертельна аварія сталася 28 листопада 2023 року близько 21:00 на вул. Незалежності в селі Криве Скалатської громади. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 519 їхав дорогою без пасажирів і вантажу, йдеться у вироку Підволочиського районного суду від 7 серпня. Обвинувачений не був достатньо уважним та не стежив за шляхом і не зміг своєчасно відреагувати, коли раптово на дорозі помітив чоловіка. Автомобіль наїхав на нього. Правоохоронці встановили, що від травм на дорозі загинув 44-річний місцевий житель. Під час розтину експерти виявили, що пішохід перебував у стані важкого отруєння етиловим алкоголем, а під час огляду місця ДТП встановили, що загиблий був одягнутий у темний одяг і не мав на собі світловідбиваючих елементів, які б допомогли водію вчасно виявити його у темну пору доби на дорозі.

У суді обвинувачений визнав свою вину і пояснив, що жалкує про вчинене ДТП. Після аварії він залишився на місці, відразу викликав швидку допомогу та поліцію. Родичам потерпілого чоловік повністю відшкодував спричинену шкоду, про що свідчать письмові розписки.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого та добровільне відшкодування завданого збитку як пом’якшуючі обставини. Однак присудив Дмитру Скопецькому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Також чоловік має сплатити понад 19 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.