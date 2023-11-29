ДТП сталася в селі Криве

На Тернопільщині водій вантажного мікроавтобуса в сутінках не помітив пішохода і наїхав на нього. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. У кермувальника буса відібрали зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.

Смертельна аварія сталася увечері 28 листопада в селі Криве Скалатської громади. Водій вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 519 не помітив на дорозі неподалік громадської зупинки чоловіка і наїхав на нього. На місце аварії очевидці викликали поліцію та медиків швидкої допомоги. Фельдшер екстреної допомоги констатував смерть чоловіка.

«Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився місцевий житель села Криве. Йому було 44 роки. У кермувальника взяли зразки крові для встановлення алкогольного сп’яніння», – повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 29 листопада.

Факт ДТП слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Ще одна аварія з багатьма потерпілими трапилася 28 листопада на дорозі Бучач – Чортків – Скала-Подільська в селищі Заводське. Про ДТП в поліцію о 19:25 повідомив водій маршрутного автобуса. Чоловік розповів, що зіткнувся із причепом вантажного автомобіля Volvo.

В аварії рейсового автобуса та вантажівки постраждало 4 людей

Правоохоронці з’ясували, що водій рейсового автобуса не впорався з керуванням на слизькі дорозі та допустив зіткнення із причепом Kogel SN 24. На момент ДТП в салоні автобуса були пасажири. Кермувальник та троє з них звернулися по допомогу до лікарні. Двох людей госпіталізували. За фактом аварії правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У водіїв відібрали зразки крові для того, щоб перевірити чи були вони на момент скоєння ДТП тверезими.