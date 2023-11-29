BMW пішло на 10-метрову глибину

Пізно ввечері 28 листопада у польському Вроцлаві автомобіль BMW E39 злетів з причалу у річку Одру. У машині були двоє українців, їм вдалося вибратися з тонучої автівки. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у цьому місці власники машин люблять дрифтувати.

Як повідомляє Gazeta Wrocławska, ДТП трапилася 22:00 на набережній Янувек у Вроцлаві. На місце викликали кілька пожежних бригад, водолазів та поліцію. Однак ще до прибуття рятувальників двом молодим людям, що перебували в BMW, вдалося самостійно вибратися з потопаючого автомобіля.

«Як повідомив наш кореспондент з місці події, група молодих людей влаштувала "гру" на зледенілому бетонному майданчику на набережній Одри, яка полягала в контрольованому ковзанні автомобілів, так званому дрифті. Під час шоу один з автомобілів BMW E39 впав з високого причалу в річку і затонув. У салоні перебували двоє молодих людей: водій і його пасажирка. В останній момент їм вдалося витиснути заднє вікно і вибратися з авто. За мить машина пішла на дно крижаної річки», – зазначили Gazeta Wrocławska.

Як зазначає сайт, у місці, де сталася аварія, біля самої набережної глибина Одри становить близько 10 метрів.

Двоє молодих людей – громадяни України. Медики їх оглянули на місці, однак допомоги вони не потребували. У повідомленні не зазначають їхній вік.

За інформацією польської преси, площа, де стався інцидент, не є дорогою загального користування. Тому поліцейські не оштрафували водія за ДТП, однак це не означає, що це не матиме для нього правових наслідків. Справу передадуть до суду за ознаками створення загрози життю людини або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що карається позбавленням волі до трьох років.