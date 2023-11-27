Через слизьку дорогу і швидкість BMW винесло на зустрічну смугу

На Тернопільщині в аварію потрапив рейсовий автобус та легковий автомобіль. ДТП сталося в неділю, 26 листопада в селі Скалатської громади Тернопільського району. Попередньо, через ожеледицю і велику швидкість, водій легкового авто не впорався з керуванням і врізався в автобус.

Аварія сталася в селі Колодіївка Скалатської територіальної громади після обіду 26 листопада. В ДТП не розминулися легковий автомобіль марки BMW та автобус. Очевидці на місце аварії викликали бригаду швидкої медичної допомоги та поліцейських.

«На ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій BMW не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню ситуацію, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЛАЗ», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 27 листопада.

Медики з швидкої оглянули всіх пасажирів рейсового автобуса. Після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому. Серйозніші поранення отримали водій BMW та двоє його пасажирів. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості доправили до лікарень Тернополя.

Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Винуватцю аварії загрожує штраф в розмірі 8500 грн або ж обмеження волі на строк до трьох років та позбавлення права керувати автомобілем на такий же термін.