Мікроавтобус, водій якого на смерть збив чоловіка

На Хмельниччині сталась смертельна аварія, внаслідок якої загинув 55-річний чоловік. Пішохода збив водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 06:45 у вівторок, 28 листопада, поблизу села Требухівці Меджибізької громади (сусіднє село біля селища Меджибіж).

«37-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, наїхав на 55-річного місцевого жителя. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення. Наразі невідомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп’яніння, це з’ясовують слідчі.

Зауважимо, що сумарно протягом минулої доби, 28 листопада, хмельницька поліція зафіксувала 15 аварій. Більшість з ДТП – без потерпілих.

