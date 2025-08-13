Велосипедистка померла внаслідок наїзду комбайна

У середу, 13 серпня, на трасі Львів – Луцьк поблизу села Сільце на Волині сталася смертельна ДТП за участі комбайна та велосипедистки.

Як розповіли ZAXІD.NET у поліції Волинської області, смертельна ДТП сталася близько 11:40 у селі Сільце Луцького району. 65-річний водій комбайна марки John Deere здійнив наїзд на 59-річну велосипедистку, яка рухалася по проїзній частині. Унаслідок аварії велосипедистка померла на місці аварїі під час надання їй медичної допомоги.

Смертельна аварія на трасі Львів – Луцьк

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2. ст. 286 ККУ).