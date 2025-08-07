Смертельна ДТП сталася у селі Дрогомишль поблизу Яворова

У середу, 6 серпня, у селі Дрогомишль Яворівської громади на Львівщині 23-річний мотоцикліст збив двох пішоходів. У результаті загинув один з пішоходів і сам мотоцикліст.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 22:40 у селі Дрогомишль Яворівської громади. 23-річний водій мотоцикла марки Kawasaki, мешканець Дрогомишля, здійснив наїзд на пішоходів – мешканців села Нагачів Яворівської громади, віком 32 та 35 років, які рухались у попутному напрямку.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла та 32-річний пішохід загинули на місці події. Другий пішохід тілесних ушкоджень не отримав.