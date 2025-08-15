ДТП трапилась пізно ввечері 14 серпня Лисиничах

Біля Львова трапилась потрійна ДТП, в якій постраждало пʼятеро людей. Із різними травмами їх госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у четвер, 14 серпня, близько 23:40, у селі Лисиничі. Автомобіль Renault Laguna, яким керував 36-річний мешканець району, зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якої був 34-річний мешканець Закарпатської області. Після цього вантажівка за інерцією зіткнулась із припаркованим автомобілем Volkswagen Caddy та наїхала на трьох пішоходів: чоловіків віком 30, 31 і 40 років.

Внаслідок ДТП пішоходи, водій Renault Laguna та його 35-річний пасажир отримали важкі травми. Їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.