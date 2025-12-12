Франківський районний суд Львова виніс вирок водієві Volkswagen Passat, який на смерть збив пішохода у Львові на вул. Княгині Ольги. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, ДТП трапилась 15 серпня 2025 року близько 17:40 неподалік вул. Княгині Ольги, 5Б у Львові. Водій Назар Батіг їхав із перевищеною швидкістю, перед нерегульованим пішохідним переходом не пригальмував, та на швидкості близько 81 км/год збив пішохода, який в цей момент переходив дорогу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

У суді Назар Батіг повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати. Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відшкодування потерпілим завданої шкоди.

Суддя Мирослава Гулієва визнала його винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень або смерті) та призначила 5 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортним засобом. Однак суд змінив ув’язнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.