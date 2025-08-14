Смертельна ДТП сталася на вул. Кульпарківській біля ТЦ «Ашан Сіті»

Франківський районний суд Львова виніс вирок доцентові Львівського національного медичного університету, хірургу Всеволоду Ващуку та мотоциклісту Владиславу Оліферчуку за смертельну ДТП, в якій загинув пасажир мотоцикла. Обом винуватцям призначили умовні покарання.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 21 липня 2018 року близько 12:00 на вул. Кульпарківській поблизу будинку №158В у Львові. Всеволод Ващук за кермом автомобіля Кіа Soul під час здійснення повороту ліворуч для заїзду на територію ТЦ «Ашан Сіті» не надав перевагу мотоциклу Suzuki, який рухався головною дорогою у бік центру міста. У результаті пасажир мотоцикла отримав важкі травми голови та внутрішніх органів та загинув на місці. Водій мотоцикла отримав травми середньої тяжкості.

Також за цю ДТП судили водія мотоцикла, який керував без посвідчення водія, документів на транспортний засіб, перевищив швидкість (їхав зі швидкість 64 км/год. при допустимій 50 км/год.), вчасно не загальмував та допустив зіткнення з автомобілем, що повертав ліворуч.

Обвинувачений водій автомобіля свою провину визнав, а мотоцикліст свою вину категорично заперечив.

Суддя Василь Кузь визнав водія автомобіля Всеволода Ващука та мотоцикліста Владислава Оліферчука винними у порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини (ч. 2. ст. 286 ККУ). Вироком суду обом призначили чотири роки позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас водія авто та мотоцикліста звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну.