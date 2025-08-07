Мотоцикліст врізався в електроопору і загинув

У середу вночі, 6 серпня, у селі Боянець поблизу великих Мостів на Львівщині в ДТП загинув 20-річний мотоцикліст.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна ДТП сталася близько 3:00 ночі у селі Боянець Великомостівської громади на вул. В’ячеслава Чорновола. 20-річний водій мотоцикла, мешканець села Купичволя, не впоравшись із керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив зіткнення з електроопорою.

Унаслідок ДТП мотоцикліст помер на місці події. Обставини події встановлюють слідчі.