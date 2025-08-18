Запечений кролик з овочами. Рецепт дня0
Ніжне м’ясо кролика чудово гармоніює з овочами. При запіканні усі інгредієнти зберігають свої смакові та корисні властивості. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 2 шт.;
- 4 шт.;
- за смаком;
- 0.5 ч. л.;
- 70 мл.
Спосіб приготування:
Тушку кролика слід добре промити, обсушити паперовими рушниками й розділити на великі порційні шматки. Після цього покладіть м’ясо в глибоку миску, додайте сіль, дрібку чорного перцю та полийте оливковою олією. Добре втирайте спеції й олію в кожен шматок, щоб вони рівномірно вкрили м’ясо.
Окремо підготуйте овочі: очистьте моркву та цибулю. Моркву наріжте грубими кружальцями товщиною близько 1 см, а цибулю – кільцями завтовшки приблизно 0,5 см.
У жаростійку форму, змащену олією, спочатку викладіть моркву, далі шар цибулі, а зверху покладіть кілька гілочок чебрецю. На овочі щільно викладіть шматки кролика. Форму накрийте фольгою.
Запікайте в духовці протягом 60 хвилин при температурі 180 °C.