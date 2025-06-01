Домашні котлети давно стали улюбленою класикою на нашій кухні – соковиті, рум’яні та неймовірно апетитні. Проте навіть найкращим традиціям іноді потрібне свіже звучання. Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, спробуйте незвичайний, але простий варіант – курячі котлети з томатами, сиром та зеленню. Ця страва легко готується і має насичений смак.

Інгредієнти:

куряче філе – 350-400 г;

середні стиглі томати – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

зелений болгарський перець – 1 шт.;

свіжий кріп або петрушка – 1 жменя;

пшеничне борошно – 3-4 ст. л.;

тертий сир (підійде твердий, напівтвердий чи навіть моцарела) – 100 г;

сіль;

чорний мелений перець;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Почніть із підготовки основних інгредієнтів. Куряче філе наріжте дрібними кубиками – саме така нарізка, а не подрібнення у блендері, надасть готовим котлетам приємної, м’ясної текстури. Томати також краще нарізати вручну. Якщо хочете позбутися шкірки, просто обдайте їх окропом, вона легко зніметься, пише ТСН.

Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте якнайдрібніше, він додасть соковитості й легкої солодкості. Зелень, кріп або петрушку (або обидва варіанти), подрібніть ножем, зберігаючи її свіжий аромат.

У глибокій мисці змішайте все підготовлене: м’ясо, томати, перець, зелень, кілька яєць, трохи борошна для зв’язування, натертий сир, сіль і свіжомелений перець. Добре вимішайте масу ложкою або руками. Фарш має вийти густим і тримати форму. Якщо здається занадто рідким, додайте ще трохи борошна.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії. Формуйте котлети просто руками або викладайте суміш ложкою, вони вийдуть трохи схожими на оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Якщо хочете бути впевненими, що котлети добре приготувалися всередині, накрийте сковорідку кришкою на кілька хвилин, це допоможе їм дійти до готовності без пересушування.