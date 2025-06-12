Фарширований перець – це знайома багатьом страва, яку традиційно готують із м’ясом, рисом та овочами. Але класичний рецепт легко змінити, надавши йому нових смакових відтінків. У цьому варіанті перець фарширують не цілим, а половинками, використовуючи курятину та овочі. Такий спосіб приготування робить страву легшою, а сам перець – більш хрустким і соковитим.

Інгредієнти:

перець солодкий – 2 шт;

філе куряче – 300 г;

сметана – 1 ст. л.;

сир твердий – 100 г;

спеції до смаку;

зелень свіжа до смаку.

Спосіб приготування:

Перець розрізаємо навпіл уздовж, акуратно прибираючи серцевину, насіння та внутрішні перегородки. Підготовлені половинки викладаємо у форму для запікання і поки відкладаємо вбік, пише Кatia_cooking.

Курятину нарізаємо маленькими шматочками. Так само подрібнюємо помідори, а зелень дрібно шаткуємо. У мисці змішуємо куряче філе з овочами, додаємо спеції на смак і сметану. Отриманою начинкою щільно наповнюємо половинки перців.

Форму накриваємо фольгою або кришкою й ставимо в розігріту до 190 °C духовку. Спочатку запікаємо близько 25 хвилин, після чого знімаємо накриття й залишаємо ще на 10 хвилин для рум’яної скоринки. Наприкінці посипаємо тертим сиром і допікаємо ще 3-4 хвилини до його повного розплавлення.