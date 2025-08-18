В Україні затримали продавців кокаїну

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили міжнародний канал контрабанди та збуту кокаїну в різних регіонах Україні. Правоохоронці затримали 11 учасників злочинної організації. Про це у понеділок, 18 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, затримані отримували кокаїн контрабандою з-за кордону, а потім збували його через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Покупців наркотиків злочинці шукали у телеграм-каналах.

Щоб забезпечити конспірацію, наркокур’єри розвозили наркотики на орендованих автомобілях, які регулярно змінювали та використовували підроблені номери. Крім того, організатори трафіку періодично перевіряли на своїх наркокур’єрів на детекторі брехні. Для цього в угрупуванні був професійний поліграфолог. Встановлено, що наркосиндикатом керували рецидивісти, які раніше вже притягувались до відповідальності за наркоторгівлю.

«Використовуючи кримінальний досвід та зв’язки, вони створили у наркосиндикаті чітку ієрархію та перерозподіл обов’язків. Кур’єри ніколи не бачились з лідерами злочинної організації, а контактували лише через посередників, від яких отримували товар для збуту», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці здійснили 58 обшуків, під час слідчих дій виявили підготовлені до збуту наркотики та зброю з боєприпасами, а також телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами наркоторгівлі. 11 учасникам наркосиндикату повідомили про підозру у створенні та участі в злочинній організації та збуті наркотичних засобів. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, слідчі планують оголосити затриманим додаткову підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що в аеропорту острова Балі затримали 21-річну українку Катерину Вакарову, у валізі якої знайшли 2 кг наркотиків. За наркоторгівлю жінці може загрожувати смертна кара.