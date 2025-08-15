21-річній Катерині Вакаровій загрожує смертна кара або довічне ув'язнення

В аеропорту індонезійського острова Балі затримали 21-річну українку Катерину Вакарову, у валізі якої знайшли 2 кг наркотиків. Правоохоронці звинуватили її у намірах поширювати наркотичні засоби серед іноземців – їй може загрожувати смертна кара, повідомили видання The Bali Times та PatroliPost із посиланням на місцевих правоохоронців та владу.

21-річну дівчину з Одеси затримали 3 серпня під час планової перевірки в терміналі міжнародного прибуття в аеропорту І Густі Нгурах-Рай. Катерина Вакарова викликала підозри в правоохоронців, коли проходила митну зону, тому її багаж просканували за допомогою рентгенівського апарату.

У валізі Вакарової виявили пакети кристалічної речовини – згодом лабораторні дослідження підтвердили, що це був наркотик 4-CMC або клепедрон. Правоохоронці виявили в українки 2 кг наркотику.

За словами очільника відділу національного агентства боротьби з наркотиками у Балі Где Сугіан'яра Дві Путри, клепедрон – це синтетичний стимулятор, споріднений з афетамінами. Він повідомив, що хоч цей тип наркотику є відносно новим в Індонезії, його обіг є небезпечним – наркотик створили для обходу чинного законодавства про наркотики.

За даними правоохоронців, під час розслідування українка визнала, що наркотики планували розповсюджувати на Балі, зокрема серед іноземних туристів. За версією слідства, Катерина Вакарова начебто діяла за вказівками іноземних контактів, що свідчить про її причетність до міжнародного наркосиндикату.

Наразі її підозрюють у причетності до міжнародної наркомережі. Триває розслідування, балійські слідчі координують свої дії з Інтерполом та іноземними правоохоронцями для відстеження наркосиндикату.

Зазначимо, в Індонезії діє одне з найсуворіших законодавств у світі щодо наркотиків. Статті 113(2) та 112(2) про наркотики передбачають максимальне покарання за поширення наркотиків у вигляді смертної кари або довічного ув’язнення.