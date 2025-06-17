Психотропи переслали посилками з Чехії

Співробітники Львівської митниці спільно з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби викрили контрабандний канал постачання психотропних речовин з Чехії в Україну.

Як повідомили у вівторок, 17 червня, у Львівській митниці, під час перевірки посилок на митному посту «Львів-поштовий» митники виявили майже 400 кг порошкоподібної речовини рослинного походження, яка відноситься до психотропних речовин з обмеженим обігом.

Повідомлення про цей факт скерували у правоохоронні органи.