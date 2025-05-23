Затримання організатора відбулося під час передачі хабаря поліцейському

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції затримали у Львові організатора наркотрафіку Павла Лєбедєва та двох його спільників. Лідер угруповання запропонував правоохоронцям 18 тис. доларів за невтручання у наркобізнес.

Як повідомили у п’ятницю, 23 травня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та обласній прокуратурі, члени організованої групи займалися оптовим збутом метадону на території області. Збували товар з рук у руки та через закладки, інформацію про наркосхованки надсилали телефоном.

Затримали організатора наркотрафіку та двох його спільників

«Аби уникнути відповідальності та продовжити наркобізнес, організатор вирішив домовитися з правоохоронцями, запропонувавши гроші. Під контролем поліцейських було задокументовано факти передачі фігурантом працівнику управління стратегічних розслідувань у Львівській області неправомірної вигоди на загальну суму 18 000 доларів», – розповіли в ДСР.

Під час обшуків в автомобілі одного з фігурантів поліцейські виявили 4 кг метадону, захованого під капотом. Вартість наркотику за цінами чорного ринку – майже 4,5 млн грн.

Організатора та двох учасників організованої групи затримали. Їм повідомили про підозру за збут наркотиків (ч. 3 ст. 307 ККУ), а організатору також за пропозицію хабаря службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, організатором групи виявився 42-річний львів’янин Павло Лєбедєв. Його вже затримували у 2021 році під час масштабної операції з ліквідації на території регіону нарколабораторій з виготовлення метадону та синтезу одного з найнебезпечніших наркотичних засобів – карфенталіну. Тоді правоохоронці вилучили найбільшу в Україні разову партію карфентанілу – 20 кг. Його партнерів також раніше викрили оперативники. Нині обидві ці справи розглядаються в суді.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Винуватцям загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.