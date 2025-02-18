Наркоторговців затримали у Львові

У Львові викрили масштабну схему вирощування та збуту канабісу з щомісячним прибутком близько 3 млн грн. До схеми причетні 10 мешканців різних областей.

Як повідомили у вівторок, 18 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, організатором злочинної схеми виявився мешканець Дніпра, який тимчасово мешкає у Львові. До своєї діяльності він залучив інших чоловіків та жінок, які теж тимчасово проживають у Львові.

Вирощували канабіс у спеціально пристосованих приміщеннях у Кривому Розі Дніпропетровської області. Процес вирощування та виробництва наркотиків діяв безперебійно упродовж всього року.

«Збут готової продукції фігуранти здійснювали за допомогою так званих інтернет-крамниць у Telegram. Крім цього, збували канабіс через розміщення закладок, мастеркладів, а також відправляли поштою», – розповіли в обласній прокуратурі.

Товар при відправці підозрювані маскували у різні господарські та побутові товари, а також у продукти харчування. За попередніми даними, упродовж місяця здійснювали понад 2000 поштових відправлень та закладок з наркотичними засобами. Кошти за наркотичні речовини фігуранти отримували на криптогаманці та банківські картки. Орієнтовний щомісячний дохід становив близько 3 млн грн.

Під час обшуків вилучили велику кількість наркотиків та готівку

Під час обшуків в учасників групи правоохоронці вилучили понад 20 кг канабісу, а також понад 220 кущів коноплі, галюциногенні гриби, 250 кондитерських виробів з вмістом наркотичної речовини, понад 1,5 млн готівки в гривневому еквіваленті. Також вилучено обладнання нарколабораторії, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку становить понад 14 млн грн.

Шістьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, іншим чотирьом – тримання під вартою з правом внесення застави.

Шістьом учасникам організованої злочинної групи інкримінують незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут, наркотичних засобів організованою групою (ч. 3 ст. 307 ККУ). Чотирьом їхнім спільникам – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).